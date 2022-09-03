Шарль Мішель закликав ЄС негайно вирішити питання цін на енергоносії РФ

"Не можна втрачати жодного дня", - заявив Мішель.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн викладе ідеї комісії щодо обмеження цін на енергоносії у своєму виступі 14 вересня, проте Шарль Мішель заявив, що Єврокомісія не може чекати до її виступу.

"Ось чому минулого ми кілька разів запрошували Єврокомісію внести на стіл конкретні пропозиції, щоб допомогти державам-членам ухвалити рішення", - сказав Мішель.