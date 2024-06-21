Шапаренко оформив перший гол України на Євро-2024: відео

Національна команда України зрівняла рахунок на старті другого тайму протистояння зі збірною Словаччини на груповому етапі чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку .

Словацька збірна забила на 17-й хвилині. Після вкидання з аута Гараслін виконав навіс на дальню стійку з лівого флангу, а там Шранц головою спрямував м'яч у сітку. Зінченко нав'язати верхову боротьбу не зумів.

Відео гола Шранца:

На старті другої половини "синьо-жовті" відігралися. До гола призвела затяжна атака підопічних Сергія Реброва. На фініші цього випаду збірної Зінченко прострілив у центр штрафного майданчика, звідки Шапаренко влучно пробив у дотик.

Відео гола Шапаренка:

Вирвав перемогу для "синьо-жовтих" Яремчук. На 80-й хвилині форвард отримав у штрафному закидання від Шапаренка та другим дотиком відправив м'яч повз голкіпера. Спроба Шкріняра вибити м'яч із лінії воріт успіхом не увінчалася.

Відео гола Яремчука:

Перемога дозволила збірній Україні зрівнятися з Румунією і Словаччиною за кількістю набраних очок – по три пункти. Щоправда, румунська національна команда ще не зіграла свій матч другого туру групового етапу проти збірної Бельгії (0 очок). Поєдинок відбудеться в суботу, 22 червня.