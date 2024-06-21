Шапаренко оформил первый гол Украины на Евро-2024: видео
Национальная команда Украины сравняла счет на старте второго тайма противостояния со сборной Словакии на групповом этапе чемпионата Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.
Словацкая сборная забила на 17-й минуте. После вбрасывания из аута Гараслин исполнил навес на дальнюю штангу с левого фланга, а там Шранц головой отправил мяч в сетку. Зинченко навязать верховую борьбу не смог.
Видео гола Шранца:
На старте второй половины "сине-желтые" отыгрались. К голу привела затяжная атака подопечных Сергея Реброва. На финише этого выпада сборной Зинченко прострелил в центр штрафной, откуда Шапаренко точно пробил в касание.
Видео гола Шапаренко:
Вырвал победу для "сине-желтых" Яремчук. На 80-й минуте форвард получил в штрафной заброс от Шапаренко и вторым касанием отправил мяч мимо голкипера. Попытка Шкриньяра выбить мяч из линии ворот успехом не увенчалась.
Видео гола Яремчука:
Победа позволила сборной Украины сравняться с Румынией и Словакией по количеству набранных очков – по три пункта. Правда, румынская национальная команда еще не сыграла свой матч второго тура группового этапа против сборной Бельгии (0 очков). Поединок состоится в субботу, 22 июня.
К слову, ранее собрали обновленные рекорды Евро-2024 в специальной подборке.
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