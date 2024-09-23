Шанувальник українців. Власник "Роми" придбав середняка АПЛ

Компанія Friedkin Group придбала контрольний пакет акцій та готова перебрати одноосібне керівництво "ірисками". Угоду ще мають схвалити англійська Прем'єр-ліга та Футбольна асоціація Англії.

Віднині колишній власник "Евертона", ірано-британський бізнесмен Фархад Мошірі довгий час шукав покупців на команду АПЛ. Він покидає "ірисок" у важкому становищі – клуб неодноразово штрафували за порушення фінансових правил АПЛ. Тож, новий власник разом із придбанням отримав і багатомільйонні борги.

Зазначимо, що Friedkin Group є власником "Роми". Кольори італійського гранда захищає інший українець – форвард національної команди Артем Довбик.

Хто такий Ден Фрідкін

Американський мільярдер, №383 у рейтингу багатіїв Forbes і №267 у списку Bloomberg. Його статки "Форбс" оцінив на 6,1 млрд доларів.

Основу імперії Фрідкіна становить заснована батьком компанія Gulf States Toyota Distributors. Вона є представником японського концерну в країнах Перської затоки. Родина Фрідкінів володіє також винятковими правами на продаж автомобілів у низці американських штатів.

Серед інших активів мільярдера – частка в компанії Auberge Resorts, що управляє готельним бізнесом. У разі погодження продажу "Евертона" матиме мажоритарний пакет акцій "ірисок" (94%).