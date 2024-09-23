Травма Маліновського. Інший українець потрапив у список екстрених замін

Італійський "Дженоа" розпочав пошук підміни для травмованого українського півзахисника Руслана Маліновського. У перелік претендентів потрапив його співвітчизник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Gazzetta dello Sport .

Менеджмент "грифонів" нібито склав шорт-лист виконавців із вільних агентів. Запрошення до лав середняка Серії A може отримати один із трьох футболістів.

Бразилець Рафінья, італієць Антоніо Кандрева та українець Віктор Коваленко можуть тимчасово замінити Маліновського в "Дженоа". Кожен із них не знайшов нову команду після сезону 2023/24. Окрім того, кандидати відповідають критерію досвіду виступів у чемпіонаті Італії.

Коваленко влітку за обопільною згодою розірвав контракт із "Аталантою" з Бергамо. Український хавбек перейшов у Серію А взимку 2021-го та на правах оренди захищав кольори "Спеції" (два сезони) та "Емполі" (один). У складі збірної України провів 33 поєдинки.

Загалом Коваленко зіграв 63 матчі в чемпіонаті Італії, в яких забив 3 м'ячі та віддав 6 результативних передач. Натомість Рафінья провів 17 поєдинків (2 голи, 3 асисти) за міланський "Інтер", а найдосвідченішим претендентом на контракт залишається Кандрева – 502 матчі за "Удінезе", "Ліворно", туринський "Ювентус", "Парму", "Чезену", римський "Лаціо", "Інтер", генуезьку "Сампдорію" і "Салернітану" (85 м'ячів, 100 результативних передач).