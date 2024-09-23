Поклонник украинцев. Владелец "Ромы" приобрел середняка АПЛ

Компания Friedkin Group приобрела контрольный пакет акций и готова взять единоличное руководство "ирисками". Соглашение еще предстоит одобрить английская Премьер-лига и Футбольная ассоциация Англии.

Отныне бывший владелец "Эвертона", ирано-британский бизнесмен Фархад Мошири долгое время искал покупателей на команду АПЛ. Он покидает "ирисок" в тяжелом положении – клуб неоднократно штрафовали за нарушение финансовых правил АПЛ. Новый собственник вместе с приобретением получил и многомиллионные долги.

Отметим, что Friedkin Group является владельцем "Ромы". Цвет итальянского гранда защищает другой украинец – форвард национальной команды Артем Довбик.

Кто такой Дэн Фридкин

Американский миллиардер, №383 в рейтинге богачей Forbes и №267 в списке Bloomberg. Его состояние "Форбс" оценил в 6,1 млрд долларов.

Основу империи Фридкина составляет основанная отцом компания Gulf States Toyota Distributors. Она является представителем японского концерна в странах Персидского залива. Семья Фридкинов владеет исключительными правами на продажу автомобилей в ряде американских штатов.

Среди других активов миллиардера – доля в компании Auberge Resorts, управляющей гостиничным бизнесом. В случае согласования продажи "Эвертона" получит мажоритарный пакет акций "ирисок" (94%).