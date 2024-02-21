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Шанувальник Путіна з дублем шайб став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Алєксандр Овєчкін прагне наздогнати Вейна Гретцкі (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив крайнього нападника "Вашингтон Кепіталз" Алєксандра Овєчкіна першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Причетний до створення Putin Team росіянин доклався до перемоги на домашньому льоду над "Нью-Джерсі" (6:2). Він закинув дві шайби та віддав результативну передачу.

У першому періоді команди обмінялися голами – Макмайкл вивів столичний колектив уперед, а Хольц відзначився в складі "Девілз". Утім, у другій 20-хвилинці на ще один гол Макмайкла відповіді в гостей не знайшлося.

Найрезультативнішим став фінальний період. Спершу Строум відзначився з передачі Овєчкін, а далі вони обмінялися ролями – росіянин "прошив" голкіпера після виграного канадцем вкидання. Збільшив перевагу "Вашингтона" Сгарбосса, а на гол Хаули шайбою у більшості відповів Овєчкін.

До топ-трійки зірок також потрапили нападник "Вінніпега" Гебріел Віларді та форвард "Колорадо" Раян Джохансен. Перший двома шайбами та асистом доклався до перемоги над "Міннесотою" (6:3). Натомість другий оформив дубль проти "Ванкувера" (3:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні форвард "Міннесотти" Ерікссон Ек очолив хіт-парад зірок із шістьма пунктами проти "Ванкувера".

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