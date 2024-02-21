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Поклонник Путина с дублем шайб стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Александр Овечкин стремится догнать Уэйна Гретцки (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил крайнего нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Причастный к созданию Putin Team россиянин приложился к победе на домашнем льду над "Нью-Джерси" (6:2). Он забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

В первом периоде команды обменялись голами – Макмайкл вывел столичный коллектив вперед, а Хольц отличился в составе "Девилз". Впрочем, во второй 20-минутке на еще один гол Макмайкла ответа у гостей не нашлось.

Самым результативным стал финальный период. Сначала Строум отличился с передачи Овечкина, а дальше они поменялись ролями – россиянин "прошил" голкипера после выигранного канадцем вбрасывания. Увеличил преимущество "Вашингтона" Сгарбосса, а на гол Хаулы шайбой в большинстве ответил Овечкин.

В топ-тройку звезд также попали нападающий "Виннипега" Габриэль Виларди и форвард "Колорадо" Райан Джохансен. Первый двумя шайбами и ассистом приложился к победе над "Миннесотой" (6:3). В свою очередь второй оформил дубль против "Ванкувера" (3:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне форвард "Миннесотты" Эрикссон Эк возглавил хит-парад звезд с шестью пунктами против "Ванкувера".

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