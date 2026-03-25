Шантаж України вийшов боком. ЄС заморозив мільярди для Угорщини, - ЗМІ

За інформацією видання, кредитний план для Угорщини на суму понад 16 млрд євро було заморожено.

Офіційно ЄК запевняє, що "оцінка триває, і Комісія затвердить план Угорщини, коли буде готова".

Але RMF24 дізналося, що ситуація впирається у вето Угорщини на надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро.

"Європейській комісії складно погодитися на мільярди євро для Віктора Орбана, коли він порушує принцип "лояльного співробітництва" і блокує фінансування країни, яка воює з Росією", - сказав у коментарі журналістам неназваний дипломат ЄС.

Як пише видання, останньою краплею для заморозки кредитного плану стала позиція прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який на останньому саміті ЄС підтвердив блокування кредиту Україні.

За даними RMF FM, Угорщина дуже зацікавлена в коштах SAFE.

Також у Євросоюзі незадоволені тим, що влада Угорщини блокує ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії, який планували затвердити ще до 4 річниці повномасштабного вторгнення росіян в Україну.