Шантаж продолжается: Оператор ГТС отреагировал на отказ "Газпрома" бронировать допмощности

Российский "Газпром" в очередной раз отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС для поставок газа в Европу. Таким образом Россия продолжает шантаж европейских потребителей, намекая на необходимость запуска "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора Оператора ГТС Сергея Макогона.

"На сегодняшних ежемесячных торгах на ноябрь 2021 года дополнительные мощности для транзита природного газа территорией Украины из РФ в ЕС снова не зарезервированы", - написал глава компании.

Макогон отметил, что вопреки заявлениям российского руководства, Москва не стремится увеличивать поставки газа в Европу. По его словам, в настоящее время наблюдается противоположная динамика - сокращение транзита через Украину.

"Заявки "Газпрома" на заполнение "Северного потока-2" - прямой намек на то, что Европа может получить дополнительные объемы только через СП-2. Шантаж продолжается", - добавил топ-менеджер.