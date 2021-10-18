Шантаж триває: Оператор ГТС відреагував на відмову "Газпрому" допмощності

Російський "Газпром" в черговий раз відмовився бронювати додаткові потужності української ГТС для постачання газу в Європу. Таким чином Росія продовжує шантаж європейських споживачів, натякаючи на необхідність запуску "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора Оператора ГТС Сергія Макогона.

"На сьогоднішніх щомісячних торгах на листопад 2021 року додаткові потужності для транзиту природного газу територією України з РФ в ЄС знову не зарезервовані", - написав глава компанії.

Макогон зазначив, що всупереч заявам російського керівництва, Москва не прагне збільшувати постачання газу до Європи. За його словами, в цей час спостерігається протилежна Динаміка - скорочення транзиту через Україну.

"Заявки" Газпрому "на заповнення "Північного потоку-2" - прямий натяк на те, що Європа може отримати додаткові обсяги тільки через ПП-2. Шантаж триває",- додав топменеджер.