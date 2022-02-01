Шантаж Илона Маска провалился. Подросток будет следить за другими миллиардерами

С чего все началось?

Первокурсник-программист Джек Суини создал твиттер-ботов, которые отслеживали перемещения самолетов используя данные Федерального управления гражданской авиации США. Некоторая информация оказалась скрытой, однако программа сопоставляла информацию с данными технологией ADS-B, чтобы выяснить где находится конкретный самолет и куда он направляется.

Оказалось, что перемещение самолета Илона Маска было самым популярным. На твиттер-аккаунт маршрута его транспорта были подписаны 85 тысяч человек.

Осенью предприниматель написал парню и попросил заблокировать бота из-за "риска для безопасности", однако Суини попросил за это 3 тысячи долларов. Через некоторое время Маск предложил ему сумму в 5 тысяч долларов, а первокурсник выдвинул новые требования - 50 тысяч долларов. По его словам, благодаря этим деньгам он сможет приобрести Tesla и потратить средства на обучение. В конце концов, Маск проигнорировал последнее предложение.

А что же дальше?

По словам 19-летнего подростка, миллиардер заблокировал его в социальных сетях. Суини надеялся на то, что предприниматель все же вернется за стол переговоров. В конце концов он решил продолжить свой бизнес и открыть платформу "наземный контроль", которая будет отслеживать и другие самолеты известных личностей, например, Билла Гейтса и Джефа Безоса.

"Компании, которые занимаются отслеживанием рейсов, получают миллионы долларов в год. Небольшая часть того, что они зарабатывают, могла бы стать для меня хорошим доходом", - заявил подросток.

Отслеживание местопребывания частных самолетов может быть связанным с конфиденциальностью и юридическими проблемами.

По словам президента Paragon Intel Колби Ховард, чья компания также предоставляет корпоративную авиационную информацию, получение прибыли в таком бизнесе может иметь последствия.

"Ковбойские дни сбора данных и продажи их за сотни тысяч долларов давно прошли”, - сказал Ховард.