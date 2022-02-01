Шантаж Ілона Маска провалився. Підліток стежитиме за іншими мільярдерами

З чого усе почалося?

Першокурсник-програміст Джек Суїні створив твіттер-ботів, які відстежували переміщення літаків використовуючи дані Федерального управління цивільної авіації США. Деяка інформація виявилась прихованою, однак програма зіставляла інформацію з даними технологією ADS-B, аби з’ясувати де знаходиться конкретний літак та куди він прямує.

Виявилося, що переміщення літака Ілона Маска було найпопулярнішим. На твіттер-акаунт маршруту його транспорту були підписані 85 тисяч людей.

Восени підприємець написав хлопцю й попросив заблокувати бота через “ризик для безпеки”, однак Суїні попросив за це 3 тисячі доларів. Через деякий час Маск запропонував йому суму в 5 тисяч доларів, а першокурсник висунув нові вимоги - 50 тисяч доларів. За його словами, завдяки цим грошам він зможе придбати Tesla й витратити кошти на навчання. Зрештою, Маск проігнорував останню пропозицію.

А що ж далі?

За словами 19-річного підлітка, мільярдер заблокував його в соціальних мережах. Суїні сподівався на те, що підприємець все ж повернеться за стіл переговорів. Зрештою він вирішив продовжити свій бізнес та відкрити платформу “Наземний контроль”, яка відстежуватиме й інші літаки відомих особистостей, наприклад, Білла Гейтса та Джефа Безоса.

"Компанії, які займаються відстеженням рейсів, одержують мільйони доларів на рік. Невелика частина того, що вони заробляють, могла б стати для мене хорошим доходом", - заявив підліток.

Відстежування місцеперебування приватних літаків може бути пов’язаним з конфіденційністю і юридичними проблемами.

За словами президента Paragon Intel Колбі Ховард, чия компанія також надає корпоративну авіаційну інформацію, отримання прибутку в такому бізнесі може мати наслідки.

"Ковбойські дні збору даних та продажі їх за сотні тисяч доларів давно минули”, - сказав Ховард.