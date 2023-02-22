Шантаж чи ні? Що у Зеленського думають про ядерні погрози Путіна

Ядерні погрози російської влади поки не є серйозними, це шантаж та показові речі.
Про це на зустрічі з журналістами заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.
"Ядерний шантаж відбувається постійно. Людина, яка досі сидить за шестиметровим столом, дуже турбується за своє життя, але не турбується за життя інших. Ми вважаємо, що поки це лише шантаж", - наголосив Єрмак.
За його словами, зараз є усвідомлення того, що Росія не має жодних шансів у конфлікті з НАТО, у тому числі із застосуванням ядерної зброї. Україна чітко це відстежує.
"Поки що стовідсоткових ризиків немає, але ж вони люблять використовувати якісь показові речі, щось кудись перевезти, щось сказати і так далі", - додав голова ОП.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія призупинила свою участь у Договорі про стратегічну наступальну зброю зі США, метою якої є контроль над ядерним озброєнням.
Також ми писали, що, за словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, Росія не вдасться застосувати ядерну зброю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.