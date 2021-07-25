Шансы в стрельбе, дзюдо и выход Свитолиной. Анонс второго дня ОИ-2020

Сегодня, 25 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио стартует второй медальный день. В этот день спортсмены разыграют 18 комплектов наград.
РБК-Украина приводит расписание выступления украинских спортсменов.
Отметим, на сегодняшний соревновательный день выйдут 23 представителя Украины. Следить за их выступлениями можно на телеканале UA:Перший и на сайте "Суспільного".
Особое внимание приковывает выступление Елены Костевич - самой титулованной украинской спортсменки на Олимпиаде. Для нее игры в Токио уже пятые. Самое высокое достижение - "золото" Афин в 2004 году в дисциплине пулевая стрельба из пневматического пистолета. В Лодноне-2012 она взяла "бронзу".
Также одной из медальных надежд Украины будет дзюдоист Георгий Зантарая. У титулованного украинца есть медали чемпионатов мира и Европы, но до главных наград ОИ ему не удавалось добраться.
Расписание
Пулевая стрельба
03:00 - женщины, пневматический пистолет 10 м (квалификация): Елена Костевич. Финал в 05:15;
07:00 - мужчины, пневматическая винтовка 10 м (квалификация): Олег Царьков. Финал в 09:30;
Стендовая стрельба
03:00 - женщины, круглый стенд (квалификация) Ирина Маловичко.
Академическая гребля
04:00 - двойка парная, легкий вес (утешительные заезды): Игорь Хмара и Станислав Ковалев.