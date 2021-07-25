Шанси у стрільбі, дзюдо та вихід Світоліної. Анонс другого дня ОІ-2020

Сьогодні, 25 липня, на Олімпіаді-2020 у Токіо стартує другий медальний день. Цього дня спортсмени розіграють 18 комплектів нагород.
РБК-Україна наводить розклад виступу українських спортсменів.
Зазначимо, на сьогоднішній змагальний день вийдуть 23 представники України. Слідкувати за їхніми виступами можна на телеканалі UA:Перший та на сайті "Суспільного".
Особливу увагу приковує виступ Олени Костевич - найтитулованішої української спортсменки на Олімпіаді. Для неї ігри в Токіо вже п'яті. Найвище досягнення - "золото" Афін в 2004 році в дисципліні кульова стрільба з пневматичного пістолета. У Лодноні - 2012 вона взяла "бронзу".
Також однією з медальних надій України буде дзюдоїст Георгій Зантарая. У титулованого українця є медалі чемпіонатів світу і Європи, але до головних нагород ОІ йому не вдавалося дістатися.
Розклад
Кульова стрільба
03:00 - жінки, пневматичний пістолет 10 м (кваліфікація): Олена Костевич. Фінал о 05:15;
07:00 - чоловіки, пневматична гвинтівка 10 м (кваліфікація): Олег Царьков. Фінал о 09:30;