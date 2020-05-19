Шансы еще есть: Арахамия оценил возможность выборов в ОРДЛО осенью 2020

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

В то же время такие выборы маловероятны

Выборы на оккупированном Донбассе все еще могут пройти одновременно с местными в Украине осенью 2020 года. В частности, для этого еще есть шансы.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

По его словам, местные выборы в Украине пройдут в октябре и уже ничто не сможет этому помешать. При этом остаются шансы провести выборы одновременно и на оккупированном Донбассе.

"С расширением формата (делегации Украины в Контактной группе, - ред.) все зашевелилось гораздо быстрее… Но пока это (проведение выборов одновременно, - ред.) выглядит малореалистично. Хотя, по-прежнему, есть еще шансы", - отметил Арахамия.

Он добавил, что сначала должен быть реализован компонент безопасности, Украина должна восстановить контроль над границей с Россией, после чего уже можно приступать к политическому урегулированию.

Напомним, ранее глава ЦИК Олег Диденко заявлял, что на сегодня невозможно назвать сроки, необходимые для подготовки и проведения местных выборов на Донбассе.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев намерен добиться мира на Донбассе и возвращения оккупированных территорий до конца этого 2020. В то же время он подчеркнул, что на случай провала существует также и план "Б".

Автор: Иван Петров