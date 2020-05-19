ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Шансы еще есть: Арахамия оценил возможность выборов в ОРДЛО осенью 2020

Новости » Политика     19.05.2020 - 14:24
Шансы еще есть: Арахамия оценил возможность выборов в ОРДЛО осенью 2020
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

В то же время такие выборы маловероятны

Выборы на оккупированном Донбассе все еще могут пройти одновременно с местными в Украине осенью 2020 года. В частности, для этого еще есть шансы.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

По его словам, местные выборы в Украине пройдут в октябре и уже ничто не сможет этому помешать. При этом остаются шансы провести выборы одновременно и на оккупированном Донбассе.

"С расширением формата (делегации Украины в Контактной группе, - ред.) все зашевелилось гораздо быстрее… Но пока это (проведение выборов одновременно, - ред.) выглядит малореалистично. Хотя, по-прежнему, есть еще шансы", - отметил Арахамия.

Он добавил, что сначала должен быть реализован компонент безопасности, Украина должна восстановить контроль над границей с Россией, после чего уже можно приступать к политическому урегулированию.

Напомним, ранее глава ЦИК Олег Диденко заявлял, что на сегодня невозможно назвать сроки, необходимые для подготовки и проведения местных выборов на Донбассе.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев намерен добиться мира на Донбассе и возвращения оккупированных территорий до конца этого 2020. В то же время он подчеркнул, что на случай провала существует также и план "Б".

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины ДонбассвыборыДавид Арахамия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь