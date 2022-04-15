Нет шансов: Синегубов оценил возможность РФ захватить Харьков

Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов считает, что российские оккупанты уже не смогут захватить Харьков. По его словам, эту битву Россия уже проиграла.

Глава ОВА отмечает, что РФ может вернуться к плану захватить всю область, однако ВСУ готовы дать ответ.

"Мы не исключаем это намерение. Мы к этому вполне готовы, не уменьшаем своего военного присутствия на обороне Харькова и тех фронтах, где мы уже выстояли. Мы лишь укрепляемся. Ведь мы видим планы врага - он кое-где готовит фортификационные сооружения, где-то окапывается и тому подобное. Сейчас это уже происходит не набегом, как они пробовали вначале. Сейчас они лучше спланировали атаку, если это произойдет - мы к ней готовы", - заявил Синегубов.

По его словам, российские военные уже не смогут захватить Харьков, поскольку оккупанты понесли большие потери на этом направлении. Собрать новые силы, чтобы осуществить наступление, Россия сейчас не сможет.

"Я убежден, что битву за город Харьков они уже на самом деле проиграли. И они это поняли еще в первую неделю войны. Оккупанты здесь потеряли достаточно большое количество живой силы, очень много бронированной техники, авиации. И если мы удержали город еще тогда, то сейчас оборона Харькова в разы сильнее. Поэтому у них просто нет шансов. Если они все же решат штурмовать Харьков, то им нужно привести значительно больше войск, чем те, которые здесь находятся на месте. А собрать такое количество им будет крайне непросто", - добавил Синєгубов.