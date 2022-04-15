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Немає шансів: Синєгубов оцінив можливість РФ захопити Харків

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Харків, П'ятниця 15 квітня 2022 11:46
Немає шансів: Синєгубов оцінив можливість РФ захопити Харків Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (2day kh ua)
Автор: Уляна Безпалько

Керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов вважає, що російські окупанти вже не зможуть захопити Харків. За його словами, цю битву Росія вже програла.

Про це Синєгубов повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Очільник ОВА зазначає, що РФ ще може повернутися до наміру захопити всю область, проте ЗСУ готові дати відповідь.

"Ми не виключаємо цей намір. Ми до цього цілком готові, не зменшуємо своєї військової присутності на обороні Харкова і тих фронтах, де ми вже вистояли. Ми лише зміцнюємося. Адже ми бачимо плани ворога - він подекуди готує фортифікаційні споруди, десь окопується тощо. Зараз це вже відбувається не набігом, як вони пробували спочатку. Зараз вони краще сплановували атаку, якщо це станеться - ми до неї готові", - заявив Синєгубов.

За його словами, російські військові вжене зможуть захопити Харків, оскільки окупанти зазнали великих втрат за цим напрямком. Зібрати нові сили, щоб здійснити наступ, Росія зараз не зможе.

"Я переконаний, що битву за місто Харків вони вже насправді програли. І вони це зрозуміли ще в перший тиждень війни. Окупанти тут втратили досить велику кількість живої сили, дуже багато броньованої техніки, авіації. І якщо ми втримали місто ще тоді, то зараз оборона Харкова в рази сильніша. Тому в них просто немає шансів. Якщо вони все ж вирішать штурмувати Харків, то їм потрібно привести значно більше військ, ніж ті, які тут знаходяться на місці. А зібрати таку кількість їм буде вкрай непросто", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, 13 квітня в Одеській ОВА розповіли про успішну атаку ЗСУ російського ракетного крейсера "Москва". Пізніше в російському Міноборони підтвердили, що цей флагман ЧФ РФ отримав серйозні пошкодження.

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Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла
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