Шансона не будет. Водителям автобусов и такси запретили включать музыку в салоне

Водителям общественного транспорта и такси запретили включать музыку в салоне. Соответствующий закон о поддержке украинской музыки Верховная рада приняла на заседании 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram .

Отмечается, что водителям автобусов запретили включать музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы в салоне. Передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров. Запрет не касается информации о поездке.

При этом музыка в салоне может звучать во время нерегулярных перевозок с согласия всех пассажиров.

Также принятый документ запрещает водителям такси воспроизводить музыку в салоне без согласия всех пассажиров.