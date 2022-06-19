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Шансона не будет. Водителям автобусов и такси запретили включать музыку в салоне

Фото: в маршрутках и такси запретить включать музыку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Водителям общественного транспорта и такси запретили включать музыку в салоне. Соответствующий закон о поддержке украинской музыки Верховная рада приняла на заседании 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Отмечается, что водителям автобусов запретили включать музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы в салоне. Передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров. Запрет не касается информации о поездке.

При этом музыка в салоне может звучать во время нерегулярных перевозок с согласия всех пассажиров.

Также принятый документ запрещает водителям такси воспроизводить музыку в салоне без согласия всех пассажиров.

Ранее мы сообщали, что в Украине запретили российскую музыку в общественных местах и в медиа.

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