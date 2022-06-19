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Шансону не буде. Водіям автобусів і таксі заборонили вмикати музику в салоні

Фото: в маршрутках та таксі заборонити вмикати музику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Водіям громадського транспорту та таксі заборонили вмикати музику в салоні. Відповідний закон про підтримку української музики Верховна рада прийняла на засіданні 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Зазначається, що водіям автобусів заборонили вмикати музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали в салоні. Передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів. Заборона не стосується інформації про поїздку.

При цьому музика в салоні може лунали під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів.

Також прийнятий документ забороняє водіям таксі відтворювати музику в салоні без згоди всіх пасажирів.

Раніше ми повідомляли, що в Україні заборонили російську музику у громадських місцях і в медіа.

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