Шансону не буде. Водіям автобусів і таксі заборонили вмикати музику в салоні

Водіям громадського транспорту та таксі заборонили вмикати музику в салоні. Відповідний закон про підтримку української музики Верховна рада прийняла на засіданні 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram .

Зазначається, що водіям автобусів заборонили вмикати музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали в салоні. Передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів. Заборона не стосується інформації про поїздку.

При цьому музика в салоні може лунали під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів.

Також прийнятий документ забороняє водіям таксі відтворювати музику в салоні без згоди всіх пасажирів.