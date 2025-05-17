Шанси проросійського Сіміона ростуть? Явка діаспори на виборах в Румунії майже подвоїлась

Вибори в Румунії

Нагадаємо, що у Румунії на виборах президента найкращий результат отримав ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Друге місце посідав колишній мер Бухаресту Нікушор-Даніель Дан, який також пройшов до другого туру.

Наразі жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів на виборах, тому має відбутися другий тур.

Примітно, що вже 8 травня, переможець першого туру виборів Сіміон заявив, що нібито чекає на компенсацію за передану Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Він також пообіцяв, що "не дасть жодного цента" жодній іншій країні.

Вплив діаспори на вибори

Зауважимо, що як раніше РБК-Україна пояснював румунський політолог Андрей Царану, на відміну від закордонних виборців сусідньої Молдови, які фактично врятували проєвропейську Майю Санду від поразки минулої осені, румунська діаспора віддала перевагу правопопулісту.

Крім того, експерти вважають, що більшість виборців не вірять заявам про те, що колишній кандидат в президенти Келін Джорджеску чи Сіміон є проросійськими або, що вони виведуть країну з ЄС.

Детальніше про те, чи обере Румунія президентом проросійського радикала, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна також писало, чи є загрози для України, якщо Сіміон стане президентом Румунії.

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