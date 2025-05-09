Чи є загрози для України, якщо Сіміон стане президентом Румунії: думка експерта
Скандальний Джордже Сіміон може перемогти на президентських виборах у Румунії. Але "апокаліпсису" для України на цьому тлі не буде.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політтехнолог Тарас Загородній.
Загородній звернув увагу, що не існує проукраїнських чи антиукраїнських політиків - усі "люблять тільки себе, товаришують за гроші та через необхідність".
Також, за його словами, виборців у Румунії ніхто не контролює, тому Сіміон дійсно може стати президентом.
"Але чи буде той апокаліпсис, як у нас люблять писати начебто свідомі люди? Я думаю, що ні. З багатьох причин. Я думаю, що якщо щось і буде, це приблизно буде триндьож у стилі Фіцо (прем'єра Словаччини Роберта Фіцо - ред.), який насправді багато чого триндить, реально нічого не робить", - вважає політтехнолог.
Він нагадав, що через Словаччину продовжують доставляти військову допомогу для України, при цьому Братислава "не напружується", щоб зупинити українську євроінтеграцію.
Також Загородній вважає, що Сіміон тільки з великою обережністю зможе говорити що-небудь про те, що Бессарабія це нібито румунська територія. Оскільки в такому разі в гру вступить прем'єр Угорщини Віктор Орбан і заявлятиме про "угорську Трансільванію", де живе 1 мільйон угорців.
"Тому я думаю, що Румунія тут, знаєте, буде дуже обережною в таких висловлюваннях, бо можна нарватися на дуже незручні запитання, як Трансільванія опинилися у складі Румунії", - наголосив експерт.
Погрози Сіміона
Нагадаємо, тільки вчора, 8 травня, переможець першого туру виборів президента Румунії Джордже Сіміон заявив про те, що він нібито чекає на компенсацію за передану Україні систему протиповітряної оборони Patriot.
Він також пообіцяв, що "не дасть жодного цента" жодній іншій країні.
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