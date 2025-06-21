Шанс на плей-офф для Африки, другі спроби "Боруссії" та "Інтера": розклад матчів клубного ЧС сьогодні

21-го та в ніч на 22-ге червня поєдинки другого туру на клубному Мундіалі зіграють команди квартетів Е та F. Два колективи мають шанс достроково вийти в плей-офф. Успіх одного з них – може стати справжньою сенсацією.
Хто зіграє в найближчий час та де дивитися трансляції – підкаже РБК-Україна.
У групі Е на відстані однієї перемоги до 1/8 фіналу – аргентинський "Рівер Плейт". Південноамериканці вже мають 3 очки після стартової перемоги над японською "Уравою" (3:1) і тепер зіграють з мексиканським "Монтерреєм".
Втім і команда, лідером якої є легендарний іспанець Серхіо Рамос, сповнена амбітних планів. Вона відібрала очки в італійського "Інтера" (1:1). Чому б не спробувати зробити те ж у поєдинку з аргентинським грандом.
У іншому матчі цієї групи фіналіст європейської ЛЧ-2024/25 – "Інтер" зіграє з невдахою стартового туру – "Уравою". Для японців поразка означатиме достроковий виліт з ЧС.
Квартет F сьогодні може делегувати в плей-офф несподіваного лідера – "Мамелоді Сандаунз" з Південної Африки. Фіналіст африканської ЛЧ у першій грі переміг південнокорейський "Ульсан" (1:0). Ще одна вікторія – гарантує йому прохід далі. Правда, цього разу суперник буде набагато складнішим – німецька "Боруссія", яка на старті розписала мирову з бразильським "Флуміненсе" (0:0).
Бразильці в свою чергу зустрінуться з "Ульсаном". І в разі перемоги відправлять азіатський колектив додому.
Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів:
Субота, 21 червня
Неділя, 22 червня
Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:
З чотирьох найближчих матчів на платформах "Суспільного" будуть доступні два:
Раніше розповіли про другий поєдинок Анатолія Трубіна на клубному ЧС.
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