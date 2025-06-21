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Шанс на плей-офф для Африки, другі спроби "Боруссії" та "Інтера": розклад матчів клубного ЧС сьогодні

Субота 21 червня 2025 18:31
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Шанс на плей-офф для Африки, другі спроби "Боруссії" та "Інтера": розклад матчів клубного ЧС сьогодні Фото: Груповий раунд клубного ЧС перетинає екватор (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

21-го та в ніч на 22-ге червня поєдинки другого туру на клубному Мундіалі зіграють команди квартетів Е та F. Два колективи мають шанс достроково вийти в плей-офф. Успіх одного з них – може стати справжньою сенсацією.

Хто зіграє в найближчий час та де дивитися трансляції – підкаже РБК-Україна.

Хто за крок від плей-офф

У групі Е на відстані однієї перемоги до 1/8 фіналу – аргентинський "Рівер Плейт". Південноамериканці вже мають 3 очки після стартової перемоги над японською "Уравою" (3:1) і тепер зіграють з мексиканським "Монтерреєм".

Втім і команда, лідером якої є легендарний іспанець Серхіо Рамос, сповнена амбітних планів. Вона відібрала очки в італійського "Інтера" (1:1). Чому б не спробувати зробити те ж у поєдинку з аргентинським грандом.

У іншому матчі цієї групи фіналіст європейської ЛЧ-2024/25 – "Інтер" зіграє з невдахою стартового туру – "Уравою". Для японців поразка означатиме достроковий виліт з ЧС.

Квартет F сьогодні може делегувати в плей-офф несподіваного лідера – "Мамелоді Сандаунз" з Південної Африки. Фіналіст африканської ЛЧ у першій грі переміг південнокорейський "Ульсан" (1:0). Ще одна вікторія – гарантує йому прохід далі. Правда, цього разу суперник буде набагато складнішим – німецька "Боруссія", яка на старті розписала мирову з бразильським "Флуміненсе" (0:0).

Бразильці в свою чергу зустрінуться з "Ульсаном". І в разі перемоги відправлять азіатський колектив додому.

Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів:

Субота, 21 червня

  • Група F: 19:00. "Мамелоді Сандаунз" – "Боруссія" Д
  • Група E: 22:00. "Інтер" – "Урава Ред Даймондс"

Неділя, 22 червня

  • Група F: 01:00. "Флуміненсе" – "Ульсан"
  • Група E: 04:00. "Рівер Плейт" – "Монтеррей"

Де дивитися матчі

Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:

  • телеканалі “Суспільне Спорт" (в тому числі у мережах OTT-платформ, зокрема MEGOGO)
  • регіональних телеканалах “Суспільного”
  • а також онлайн на сайті і YouTube-каналі “Суспільне Спорт"

З чотирьох найближчих матчів на платформах "Суспільного" будуть доступні два:

  • "Мамелоді Сандаунз" - "Боруссія" Д
  • "Інтер" - "Урава Ред Даймондс"

Раніше розповіли про другий поєдинок Анатолія Трубіна на клубному ЧС.

Також повідомили, як "Борнмут" відхилив пропозицію ПСЖ щодо Забарного та хто ще претендує на українця.

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