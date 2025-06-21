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Шанс на плей-офф для Африки, вторые попытки "Боруссии" и "Интера": расписание матчей клубного ЧМ сегодня

Суббота 21 июня 2025 18:31
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Шанс на плей-офф для Африки, вторые попытки "Боруссии" и "Интера": расписание матчей клубного ЧМ сегодня Фото: Групповой раунд клубного ЧМ пересекает экватор (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

21-го и в ночь на 22-е июня поединки второго тура на клубном Мундиале сыграют команды квартетов Е и F. Два коллектива имеют шанс досрочно выйти в плей-офф. Успех одного из них - может стать настоящей сенсацией.

Кто сыграет в ближайшее время и где смотреть трансляции - подскажет РБК-Украина.

Кто в шаге от плей-офф

В группе Е на расстоянии одной победы до 1/8 финала - аргентинский "Ривер Плейт". Южноамериканцы уже имеют 3 очка после стартовой победы над японской "Уравой" (3:1) и теперь сыграют с мексиканским "Монтерреем".

Впрочем и команда, лидером которой является легендарный испанец Серхио Рамос, полна амбициозных планов. Она отобрала очки у итальянского "Интера" (1:1). Почему бы не попробовать сделать то же в поединке с аргентинским грандом.

В другом матче этой группы финалист европейской ЛЧ-2024/25 - "Интер" сыграет с неудачником стартового тура - "Уравой". Для японцев поражение будет означать досрочный вылет с ЧМ.

Квартет F сегодня может делегировать в плей-офф неожиданного лидера - "Мамелоди Сандаунз" из Южной Африки. Финалист африканской ЛЧ в первой игре победил южнокорейский "Ульсан" (1:0). Еще одна виктория - гарантирует ему проход дальше. Правда, на этот раз соперник будет намного сложнее - немецкая "Боруссия", которая на старте расписала мировую с бразильским "Флуминенсе" (0:0).

Бразильцы в свою очередь встретятся с "Ульсаном". И в случае победы отправят азиатский коллектив домой.

Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей:

Суббота, 21 июня

  • Группа F: 19:00. "Мамелоди Сандаунз" - "Боруссия" Д
  • Группа E: 22:00. "Интер" - "Урава Ред Даймондс"

Воскресенье, 22 июня

  • Группа F: 01:00. "Флуминенсе" - "Ульсан"
  • Группа E: 04:00 "Ривер Плейт" - "Монтеррей"

Где смотреть матчи

Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:

  • телеканале "Суспільне Спорт" (в том числе в сетях OTT-платформ, в частности MEGOGO)
  • региональных телеканалах "Суспільного"
  • а также онлайн на сайте и YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Из четырех ближайших матчей на платформах "Суспільного" будут доступны два:

  • "Мамелоди Сандаунз" - "Боруссия" Д
  • "Интер" - "Урава Ред Даймондс"

Ранее рассказали о втором поединке Анатолия Трубина на клубном ЧМ.

Также сообщили, как "Борнмут" отклонил предложение ПСЖ по Забарному и кто еще претендует на украинца.

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