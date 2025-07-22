Шанс на якісну освіту. МОН затвердило навчальну програму для учнів із ТОТ

Для кого ця програма

Типову освітню програму розроблено для:

учнів, які зараз перебувають на ТОТ і хочуть навчатися за українськими стандартами;

дітей, які раніше жили на окупованій території та не мали змоги здобути освіту за програмами МОН.

Навчання може відбуватися у таких формах:

дистанційна;

педагогічний патронаж;

сімейна (домашня);

екстернат.

Уроки можуть проходити асинхронно - з використанням записів занять на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" та інших ресурсах, що дозволяє дітям навчатися з урахуванням особистих обставин.

Як проходить навчання

Освітній процес за цією програмою триває до кінця навчального року, в якому учень переїхав на підконтрольну Україні територію. Далі він навчатиметься за загальними програмами МОН.

Для зарахування потрібно подати заяву від батьків або повнолітнього учня.

Програма передбачає:

типові навчальні плани з акцентом на українознавчі предмети;

додаткові години на індивідуальні консультації та підготовку до ДПА чи НМТ;

можливість вивчення мов національних меншин;

створення індивідуальної освітньої траєкторії для надолуження прогалин.

Як буде здійснюватись оцінювання

Знання оцінюються за державними стандартами. За потреби, підсумкове оцінювання можна пройти дистанційно впродовж одного дня - це дозволяє зважати на безпекову ситуацію.

Щоб отримати свідоцтво про базову чи повну загальну середню освіту, учень має скласти річне оцінювання з передбачених предметів. Якщо документів про завершення 9 класу немає, оцінювання можна поєднати - одразу за 9 і 11 класи.

Водночас державну підсумкову атестацію з 2022 по 2025 рік скасовано через воєнний стан. Порядок її проведення надалі визначатиме МОН.