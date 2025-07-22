Шанс на якісну освіту. МОН затвердило навчальну програму для учнів із ТОТ

Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму для учнів, які проживають або проживали на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Вона покликана дати змогу дітям, які були позбавлені доступу до української освіти, здобути необхідні знання та інтегруватися в систему освіти України.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН.
Типову освітню програму розроблено для:
Навчання може відбуватися у таких формах:
Уроки можуть проходити асинхронно - з використанням записів занять на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" та інших ресурсах, що дозволяє дітям навчатися з урахуванням особистих обставин.
Освітній процес за цією програмою триває до кінця навчального року, в якому учень переїхав на підконтрольну Україні територію. Далі він навчатиметься за загальними програмами МОН.
Для зарахування потрібно подати заяву від батьків або повнолітнього учня.
Програма передбачає:
Знання оцінюються за державними стандартами. За потреби, підсумкове оцінювання можна пройти дистанційно впродовж одного дня - це дозволяє зважати на безпекову ситуацію.
Щоб отримати свідоцтво про базову чи повну загальну середню освіту, учень має скласти річне оцінювання з передбачених предметів. Якщо документів про завершення 9 класу немає, оцінювання можна поєднати - одразу за 9 і 11 класи.
Водночас державну підсумкову атестацію з 2022 по 2025 рік скасовано через воєнний стан. Порядок її проведення надалі визначатиме МОН.
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