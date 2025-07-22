Шанс на якісну освіту. МОН затвердило навчальну програму для учнів із ТОТ

Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму для учнів, які проживають або проживали на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Вона покликана дати змогу дітям, які були позбавлені доступу до української освіти, здобути необхідні знання та інтегруватися в систему освіти України.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН .

Для кого ця програма

Типову освітню програму розроблено для:

учнів, які зараз перебувають на ТОТ і хочуть навчатися за українськими стандартами;

дітей, які раніше жили на окупованій території та не мали змоги здобути освіту за програмами МОН.

Навчання може відбуватися у таких формах:

дистанційна;

педагогічний патронаж;

сімейна (домашня);

екстернат.

Уроки можуть проходити асинхронно - з використанням записів занять на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" та інших ресурсах, що дозволяє дітям навчатися з урахуванням особистих обставин.

Як проходить навчання

Освітній процес за цією програмою триває до кінця навчального року, в якому учень переїхав на підконтрольну Україні територію. Далі він навчатиметься за загальними програмами МОН.

Для зарахування потрібно подати заяву від батьків або повнолітнього учня.

Програма передбачає:

типові навчальні плани з акцентом на українознавчі предмети;

додаткові години на індивідуальні консультації та підготовку до ДПА чи НМТ;

можливість вивчення мов національних меншин;

створення індивідуальної освітньої траєкторії для надолуження прогалин.

Як буде здійснюватись оцінювання

Знання оцінюються за державними стандартами. За потреби, підсумкове оцінювання можна пройти дистанційно впродовж одного дня - це дозволяє зважати на безпекову ситуацію.

Щоб отримати свідоцтво про базову чи повну загальну середню освіту, учень має скласти річне оцінювання з передбачених предметів. Якщо документів про завершення 9 класу немає, оцінювання можна поєднати - одразу за 9 і 11 класи.

Водночас державну підсумкову атестацію з 2022 по 2025 рік скасовано через воєнний стан. Порядок її проведення надалі визначатиме МОН.