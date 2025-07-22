Шанс на качественное образование. МОН утвердило учебную программу для учеников с ВОТ

Министерство образования и науки Украины утвердило Типовую образовательную программу для учеников, проживающих или проживавших на временно оккупированных территориях (ВОТ). Она призвана дать возможность детям, которые были лишены доступа к украинскому образованию, получить необходимые знания и интегрироваться в систему образования Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН .

Для кого эта программа

Типовая образовательная программа разработана для:

учеников, которые сейчас находятся на ВОТ и хотят учиться по украинским стандартам;

детей, которые ранее жили на оккупированной территории и не имели возможности получить образование по программам МОН.

Обучение может происходить в таких формах:

дистанционная;

педагогический патронаж;

семейная (домашняя);

экстернат.

Уроки могут проходить асинхронно - с использованием записей занятий на платформе "Всеукраинская школа онлайн" и других ресурсах, что позволяет детям учиться с учетом личных обстоятельств.

Как проходит обучение

Образовательный процесс по этой программе продолжается до конца учебного года, в котором ученик переехал на подконтрольную Украине территорию. Далее он будет учиться по общим программам МОН.

Для зачисления нужно подать заявление от родителей или совершеннолетнего ученика.

Программа предусматривает:

типовые учебные планы с акцентом на украиноведческие предметы;

дополнительные часы на индивидуальные консультации и подготовку к ГИА или НМТ;

возможность изучения языков национальных меньшинств;

создание индивидуальной образовательной траектории для восполнения пробелов.

Как будет осуществляться оценивание

Знания оцениваются по государственным стандартам. При необходимости, итоговое оценивание можно пройти дистанционно в течение одного дня - это позволяет учитывать ситуацию с безопасностью.

Чтобы получить свидетельство о базовом или полном общем среднем образовании, ученик должен сдать годовое оценивание по предусмотренным предметам. Если документов о завершении 9 класса нет, оценивание можно совместить - сразу за 9 и 11 классы.

В то же время государственная итоговая аттестация с 2022 по 2025 год отменена из-за военного положения. Порядок ее проведения в дальнейшем будет определять МОН.