Шанс на качественное образование. МОН утвердило учебную программу для учеников с ВОТ
Министерство образования и науки Украины утвердило Типовую образовательную программу для учеников, проживающих или проживавших на временно оккупированных территориях (ВОТ). Она призвана дать возможность детям, которые были лишены доступа к украинскому образованию, получить необходимые знания и интегрироваться в систему образования Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН.
Для кого эта программа
Типовая образовательная программа разработана для:
- учеников, которые сейчас находятся на ВОТ и хотят учиться по украинским стандартам;
- детей, которые ранее жили на оккупированной территории и не имели возможности получить образование по программам МОН.
Обучение может происходить в таких формах:
- дистанционная;
- педагогический патронаж;
- семейная (домашняя);
- экстернат.
Уроки могут проходить асинхронно - с использованием записей занятий на платформе "Всеукраинская школа онлайн" и других ресурсах, что позволяет детям учиться с учетом личных обстоятельств.
Как проходит обучение
Образовательный процесс по этой программе продолжается до конца учебного года, в котором ученик переехал на подконтрольную Украине территорию. Далее он будет учиться по общим программам МОН.
Для зачисления нужно подать заявление от родителей или совершеннолетнего ученика.
Программа предусматривает:
- типовые учебные планы с акцентом на украиноведческие предметы;
- дополнительные часы на индивидуальные консультации и подготовку к ГИА или НМТ;
- возможность изучения языков национальных меньшинств;
- создание индивидуальной образовательной траектории для восполнения пробелов.
Как будет осуществляться оценивание
Знания оцениваются по государственным стандартам. При необходимости, итоговое оценивание можно пройти дистанционно в течение одного дня - это позволяет учитывать ситуацию с безопасностью.
Чтобы получить свидетельство о базовом или полном общем среднем образовании, ученик должен сдать годовое оценивание по предусмотренным предметам. Если документов о завершении 9 класса нет, оценивание можно совместить - сразу за 9 и 11 классы.
В то же время государственная итоговая аттестация с 2022 по 2025 год отменена из-за военного положения. Порядок ее проведения в дальнейшем будет определять МОН.
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