"Шанс 1 на 10 мільйонів". ЗСУ показали, як з гаубиці влучили прямо в окупанта на мотоциклі

Українські військові з ювелірною точністю знищили російського штурмовика, який мчав на мотоциклі Торецьком. Унікальний постріл зробили зі 152 мм трофейної гаубиці "Мста-Б".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 100 окремої механізованої бригади.
"Ймовірність такого складає десь так 1 - до 10 мільйонів! Але гармаші "Сталевої Сотки" це зробили!", - повідомили в бригаді.
Військові пояснили, що розрахунок 152-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б" з неймовірною точністю вразив ворожого штурмовика, який рухався на мотоциклі вулицями Торецька.
Постріл виявився настільки точним, що ціль була знищена миттєво - окупант не зміг виконати поставлене завдання й буквально зник у повітрі.
"Тож замість виконати поставлене горе-командирами завдання і дістатися до визначеної точки - окупант блискавично та дуже ефектно "розщепився" у повітрі на молекули!", - зауважили військові.
Пікантності ситуації додає ще й той факт, що цей влучний удар був здійснений з трофейної гаубиці, яку українські воїни свого часу захопили у противника.
Артилеристи 100 омбр наголосили, що і надалі готові забезпечити "пекельногарячий прийом" кожному загарбнику, що наважиться сунутись на українську землю.
Зауважимо, що українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і чотири артилерійські системи противника.
Загалом, протягом минулої доби втрати російських загарбників склали понад тисячу солдат армії РФ.
Крім того, українські воїни знешкодили танк, чотири бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 91 одиницю автомобільної техніки окупантів.
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