"Шанс 1 на 10 мільйонів". ЗСУ показали, як з гаубиці влучили прямо в окупанта на мотоциклі

"Ймовірність такого складає десь так 1 - до 10 мільйонів! Але гармаші "Сталевої Сотки" це зробили!", - повідомили в бригаді.

Військові пояснили, що розрахунок 152-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б" з неймовірною точністю вразив ворожого штурмовика, який рухався на мотоциклі вулицями Торецька.

Постріл виявився настільки точним, що ціль була знищена миттєво - окупант не зміг виконати поставлене завдання й буквально зник у повітрі.

"Тож замість виконати поставлене горе-командирами завдання і дістатися до визначеної точки - окупант блискавично та дуже ефектно "розщепився" у повітрі на молекули!", - зауважили військові.

Пікантності ситуації додає ще й той факт, що цей влучний удар був здійснений з трофейної гаубиці, яку українські воїни свого часу захопили у противника.

Артилеристи 100 омбр наголосили, що і надалі готові забезпечити "пекельногарячий прийом" кожному загарбнику, що наважиться сунутись на українську землю.