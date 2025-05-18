"Шанс 1 на 10 миллионов". ВСУ показали, как из гаубицы попали прямо в оккупанта на мотоцикле

"Вероятность такого составляет где-то так 1 - до 10 миллионов! Но пушкари "Стальной Сотки" это сделали!", - сообщили в бригаде.

Военные объяснили, что расчет 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" с невероятной точностью поразил вражеского штурмовика, который двигался на мотоцикле по улицам Торецка.

Выстрел оказался настолько точным, что цель была уничтожена мгновенно - оккупант не смог выполнить поставленную задачу и буквально исчез в воздухе.

"Поэтому вместо того, чтобы выполнить поставленную горе-командирами задачу и добраться до определенной точки - оккупант молниеносно и очень эффектно "расщепился" в воздухе на молекулы!", - отметили военные.

Пикантности ситуации добавляет еще и тот факт, что этот точный удар был осуществлен из трофейной гаубицы, которую украинские воины в свое время захватили у противника.

Артиллеристы 100 омбр подчеркнули, что и в дальнейшем готовы обеспечить "адски горячий прием" каждому захватчику, который осмелится сунуться на украинскую землю.