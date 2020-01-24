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Шанхайський Disneyland тимчасово закривається через спалах вірусу

Новини » Надзвичайні події     24.01.2020 - 10:13
Шанхайський Disneyland тимчасово закривається через спалах вірусу
Ілюстративне фото (gadgetsbeacon.com)

Також канадська компанія Cirque du Soleil оголосила про скасування виступів на сході Китаю

Керівництво парку розваг Disneyland в Шанхаї оголосило про закриття комплексу у зв'язку з небезпекою поширення коронавіруса. Про це повідомляє AFP.

У шанхайському Діснейленді вказали, що рішення прийнято "для протидії поширення спалаху захворювання, а також для забезпечення безпеки і здоров'я гостей і співробітників парку.

Крім того, канадська компанія Cirque du Soleil, організуюча циркові шоу по всьому світу, оголосила про скасування виступів на сході Китаю, зокрема, в провінції Чжецзян.

Нагадаємо, в Китаї в 13 містах провінції Хубей призупинили роботу громадського транспорту через загрозу поширення нового коронавіруса.

Зазначимо, новий коронавірус з Китаю може бути гібридом вірусів кажанів і змій. Носіями нового коронавірусу є два види плазунів - китайська кобра (Naja atra) і багатосмугий крайт (Bungarus multicinctus).

За останніми даними, кількість хворих вірусом в Китаї наближається до 900. Крім того, через вірус вже померли 26 людей.

На думку фахівців, люди могли заразитися вірусом на зараз закритому оптовому ринку Хуанань в Китаї, на якому продавали зокрема змій і кажанів.

У Китаї закрили 13 міст через вірус Кількість хворих вірусом в Китаї наближається до 900
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