Шампанське зі "сюрпризом": 10 ознак, що у вас алергія на ігристе

Навіть келих шампанського може спричинити неприємні наслідки - від легкого почервоніння шкіри до серйозних реакцій. Деякі люди мають алергію на цей ігристий напій, і часто навіть не підозрюють про це.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Live strong.
Шампанське виготовляється переважно з винограду, але в процесі виробництва використовуються й інші інгредієнти. Будь-який з цих інгредієнтів потенційно може бути причиною алергії або непереносимості.
Потенційні алергени в шампанському включають:
Якщо у вас виникають реакції після вживання шампанського, то можливо у вас алергія на напій. До тривожних ознак відносять:
Зазвичай симптоми виникають протягом трьох годин після вживання.
Шампанське та інші харчові алергії можуть потенційно спричинити анафілаксію - реакцію, що загрожує життю та потребує негайної медичної допомоги.
Зазвичай це відбувається протягом 30 хвилин після вживання алергену та викликає численні симптоми. Попереджувальні ознаки включають:
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