RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Шампанское с "сюрпризом": 10 признаков, что у вас аллергия на игристое

Признаки аллергии на шампанское, которые нельзя игнорировать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Даже бокал шампанского может вызвать неприятные последствия - от легкого покраснения кожи до серьезных реакций. Некоторые люди имеют аллергию на этот игристый напиток, и часто даже не подозревают об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Live strong.

Аллергия на шампанское

Шампанское изготавливается преимущественно из винограда, но в процессе производства используются и другие ингредиенты. Любой из этих ингредиентов потенциально может быть причиной аллергии или непереносимости.

Потенциальные аллергены в шампанском включают:

  • виноград
  • ферменты
  • дрожжи
  • сульфиты
  • танины
  • гистамины

Симптомы аллергии

Если у вас возникают реакции после употребления шампанского, то возможно у вас аллергия на напиток. К тревожным признакам относят:

  • кожные симптомы - крапивница, отек или зуд
  • респираторные симптомы - кашель или одышка
  • желудочно-кишечные проблемы - боль в животе, рвота или диарея
  • головокружение
  • анафилаксия - опасная для жизни аллергическая реакция, которая может вызвать затрудненное дыхание или низкое кровяное давление
  • покраснение лица
  • заложенный нос
  • тошнота
  • рвота
  • диарея

Обычно симптомы возникают в течение трех часов после употребления.

Шампанское и другие пищевые аллергии могут потенциально вызвать анафилаксию - реакцию, угрожающую жизни и требующую немедленной медицинской помощи.

Обычно это происходит в течение 30 минут после употребления аллергена и вызывает многочисленные симптомы. Предупреждающие признаки включают:

  • сжатие в груди
  • кашель
  • диарея
  • бледная или очень красная кожа
  • обморок
  • красная сыпь или волдыри
  • спазмы в желудке
  • отек горла
  • проблемы с дыханием или глотанием
  • рвота

 

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗдоровьеНапитки