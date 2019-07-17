"Шальке" не взял Коноплянку на сборы

Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка не поехал с командой на предсезонный сбор. Об этом информирует Ruhr24.

Игрок национальной сборной Украины последнюю неделю тренировался в расположении гельзенкирхенського клуба по индивидуальной программе для поддержания формы. Участие в командных тренировках не брал.

Коноплянка ведет переговоры с другими клубами. В частности борьбу за украинского вингера ведут стамбульские гранды - "Фенербахче" и "Бешикташ".

Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года. В минувшем сезоне футболист провел за немецкий клуб 21 матч во всех турнирах, где забил гол и отдал одну результативную передачу.

Действующее соглашение игрока с клубом истекает следующим летом.

Напомним, Коноплянка отсутствовал на первой предсезонной тренировке "Шальке".