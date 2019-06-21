"Шальке" настроен продать Коноплянку

Гельзенкирхенский "Шальке" настроен продать украинского вингера Евгения Коноплянку в нынешнее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Superhaber.

Немецкий клуб готов снизить трансферную стоимость полузащитника до 4 млн евро, чтобы ускорить переговорный процесс с "Фенербахче". Ранее сообщалось, что турецкий клуб предложил за полузащитника 3 млн евро, в то время как "Шальке" хочет получить 5 млн евро.

Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли вылетел в Германию, чтобы согласовать с "Шальке" переход полузащитника. По информации другого источника, тренер стамбульцев Эрсун Янал наложил вето на этот трансфер.

В сезоне 2018/19 Коноплянка провел 20 матчей в составе немецкой команды, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Заинтересованность в украинском футболисте проявлял еще один турецкий клуб - "Бешикташ".

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка резко упал в цене. Ранее вингер стоил 10 млн евро, теперь же его цена - 6,5 млн евро.