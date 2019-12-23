Все шахты "Львовугля" отключили от энергоснабжения из-за долгов

На 6-ти шахтах государственного предприятия "Львовуголь" отключены поставки электроэнергии из-за долгов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что все руководители были предупреждении и работники были выведены на поверхность шахты.

"В полночь с 22 на 23 декабря, несмотря на все договоренности с поставщиком, отключена электроэнергия на всех 6 шахтах ГП "Львовуголь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Львовуголь" сообщают, что они не получили средства за отгрузку угля с ГП "Госуглепостач", с ОАО "Центрэнерго" и "Калушской" ТЭЦ.

"ГП "Львовуголь" на сегодняшний день не получило средства за отгруженный уголь: 113 млн грн с ГП "Госуглепостач", 92 млн грн с ОАО" Центрэнерго" и 4 млн 743 тыс. грн - "Калушская" ТЭЦ. Поэтому рассчитаться наперед за электроэнергию не может - нет достаточных оборотных средств", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководство государственных шахт "Львовугля" на коррупционных схемах с выплатой зарплаты шахтерам. Чиновники умышленно не отражали в отчетности фактическое отсутствие работников на рабочих местах. Но шахтерам начисляли зарплату, средний размер которой составлял до 23 тысяч гривен.