Всі шахти "Львіввугілля" відключили від енергопостачання через борги

На 6-х шахтах державного підприємства "Львіввугілля" вимкнено постачання електроенергії через борги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу підприємства.

Зазначається, що всі керівники були попередженні і працівники були виведені на поверхню шахти.

"Опівночі з 22 на 23 грудня, попри усі домовленості з постачальником, вимкнено електроенергію на всіх 6 шахтах ДП "Львіввугілля", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі "Львіввугілля" повідомляють, що вони не отримали кошти за відвантаження вугілля з ДП "Держвуглепостач", з ПАТ "Центренерго" та "Калушської" ТЕЦ.

"ДП "Львівугілля" на сьогодні не отримало коштів за відвантажене вугілля: 113 млн грн з ДП "Держвуглепостач", 92 млн грн з ПАТ "Центренерго" та 4 млн 743 тис грн - "Калушська" ТЕЦ. Тому розрахуватися наперед за електроенергію не може - немає достатніх обігових коштів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України викрили керівництво державних шахт "Львіввугілля" на корупційних схемах з виплатою зарплати шахтарям. Посадовці навмисно не відображували у звітності фактичну відсутність працівників на робочих місцях. Але шахтарям нараховували зарплату, середній розмір якої становив до 23 тисяч гривень.