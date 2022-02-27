Все шахты ДТЭК продолжают добычу угля для обеспечения топливом украинских ТЭС, - Тимченко

"Горняки продолжают добывать уголь для поддержки украинской энергосистемы. Склады станций обеспечены достаточными запасами угля. На сегодня это 510 тыс. т. Также обеспечивается подвоз и поддержание складов углем, учитывая ситуацию", - сообщил глава компании.

Все ТЭС ДТЭК продолжают работу, кроме Луганской ТЭС которая подверглась вражеским обстрелам, отметили в компании.

"В работе 15 энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго", 21 - находится в резерве и готовы нести нагрузку по команде диспетчера. Все теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго", кроме ЛуТЭС, работают. Луганская ТЭС остановлена из-за боевых действий в Счастье", - сообщили в ДТЭК.

Ремонтные бригады в координации с Вооруженными силами Украины максимально оперативно восстанавливают поврежденные в результате обстрелов линии электропередачи. Восстановлено электроснабжение 32 населенных пунктов в Киевской, Донецкой областях.

"Группа ДТЭК со стороны европейских партнеров получает регулярные предложения на поддержку производственной деятельности компании и конкретных сотрудников, которым в условиях войны необходима помощь. Поддержка международного сообщества сегодня необходима и дает силы и уверенность. Вместе мы сильнее", - заявил Тимченко.