"Гірники продовжують видобувати вугілля для підтримки української енергосистеми. Склади станцій забезпечені достатніми запасами вугілля. На сьогодні це 510 тис. т. Також забезпечується підвіз і підтримання складів вугіллям, враховуючи ситуацію", - повідомив глава компанії.

Всі ТЕС ДТЕК продовжують роботу, крім Луганської ТЕС яка зазнала ворожих обстрілів, зазначили в компанії.

"В роботі 15 енергоблоків ТЕС "ДТЕК Енерго", 21 - знаходиться в резерві і готові нести навантаження за командою диспетчера. Всі теплоелектростанції "ДТЕК Енерго", крім ЛуТЕС, працюють. Луганська ТЕС, зупинена через бойові дії в Щастя", - повідомили в ДТЕК.

Ремонтні бригади у координації зі Збройними силами України максимально оперативно відновлюють пошкоджені в результаті обстрілів лінії електропередачі. Відновлено електропостачання 32 населених пунктів в Київській, Донецькій областях.

"Група ДТЕК з боку європейських партнерів отримує регулярні пропозиції на підтримку виробничої діяльності компанії та конкретних співробітників, яким в умовах війни необхідна допомога. Підтримка міжнародної спільноти сьогодні необхідна і дає сили та впевненість. Разом ми сильніші", - заявив Тімченко.