Мобильная связь и интернет в Украине работают стабильно, - Госспецсвязи

Сети мобильных операторов и интернет-провайдеров в Украине работают стабильно. В Госспецсвязи советуют осторожно относиться к информации об установке мессенджеров, которые работают "в случае отсутствия мобильной связи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи .

"По состоянию на 18:00 сети мобильных операторов и интернет-провайдеров работают стабильно", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что "важно осуществлять телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости".

"Если не можете дозвониться - совершайте обмен СМС-сообщениями", - добавили в пресс-службе.

В Госспецсвязи также просят осторожно относиться к информации об установке мессенджеров, которые работают "в случае отсутствия мобильной связи".

"Мы не имеем подтверждения, что эти мессенджеры являются достаточно надежными", - отметили в пресс-службе.