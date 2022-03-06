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Шахты ДТЭК обеспечили бесперебойное теплоснабжение Першотравенска

Автор: Артем Горовенко

Шахты ДТЭК Рината Ахметова полностью обеспечили котельные 30-тысячного города Першотравеньск на Днепропетровщине углем для бесперебойного теплоснабжения жителей и социально значимых объектов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу города Першотравенск Оксану Винницкую в Facebook.

"ДТЭК бесперебойно поставляет уголь на котельные города, чтобы жители, больницы и все социальные объекты были с теплом", - сказала она.

Винницкая подчеркнула, что в том числе благодаря поддержке бизнеса объекты критической инфраструктуры Першотравенска в условиях войны работают бесперебойно, а все жители обеспечены теплом.

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ДТЭК