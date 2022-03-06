RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шахти ДТЕК забезпечили безперебійне теплопостачання Першотравенська

Автор: Артем Горовенко

Шахти ДТЕК Ріната Ахметова повністю забезпечили котельні 30-тисячного міста Першотравеньск на Дніпропетровщині вугіллям для безперебійного теплопостачання мешканців та соціально важливих об'єктів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову міста Першотравенськ Оксану Вінницьку у Facebook.

"ДТЕК безперебійно постачає вугілля на котельні міста, аби мешканці, лікарні і усі соціальні об’єкти були з теплом", - сказала вона.

Вінницька підкреслила, що в тому числі завдяки підтримці бізнесу об’єкти критичної інфраструктури Першотравенська в умовах війни працюють безперебійно, а всі мешканці забезпечені теплом.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК