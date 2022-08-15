"Шахтер" уступил "Аль-Фатеху" в матче основных составов команд

Контрольный поединок

"Шахтер" – "Аль-Фатех" – 1:3

Голы: Мудрик, 29 – Куэва, 37 (пенальти), Аль-Харби, 80, Валера, 80+2

Условно основа "горняков" начала с аравийцами на равных. На поле было много борьбы, но дончане сумели организовать голевую атаку на 29-й минуте. Это Тотовицкий классным пасом из центра поля вывел Мудрика на ворота, а тот обыграл кипера и отправил мяч в сетку.

Отыгрался "Аль-Фатех" перед перерывом (матч снова состоял из двух таймов по 40 минут). Наваф прорвался в штрафную с левого фланга, где его завалил Михайличенко. К отметке подошел Куэва и уверенно развел мяч и Трубина по разным углам.

Во второй половине прибавилось необязательных потерь от "горняков". Однако команды создавали немного опасностей и, казалось, смирились с ничейным итогом. Но в финальные минуты аравийцы забили дважды, воспользовавшись вопиющими ошибками обороны "Шахтера".

Сначала Аль-Харби головой пробил из пределов вратарской после навеса с углового, а вратарь "горняков" неуклюже пропустил мяч. А дальше украинский гранд в простой ситуации потерял мяч в центре поля и был наказан контратакой с голом перуанца Валеры на десерт.

Ранее резервисты "Шахтера" разгромили "Аль-Фатех" в первом спарринге. Голами в составе "горняков" отличились Сикан (дважды), Вакула, Кривцов и Траоре (с пенальти).

Стартовый состав "Шахтера": Трубин – Конопля, Козик, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Судаков – Топалов, Бондаренко, Мудрик – Тотовицкий