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"Шахтер" с дублем Сикана и "паненкой" Траоре разбил "Аль-Фатех" в спарринге

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Словения, Понедельник 15 августа 2022 13:45
"Шахтер" с дублем Сикана и "паненкой" Траоре разбил "Аль-Фатех" в спарринге Фото: Сергей Кривцов и Даниил Сикан отличились голами (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Условно второй состав донецкого "Шахтера" не оставил ни единого шанса аравийскому "Аль-Фатеху" в первом контрольном матче в Словении (5:0).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Шахтер" – "Аль-Фатех" – 5:0

Голы: Сикан, 7, 37, Вакула, 24, Кривцов, 34, Траоре, 80 (пенальти)

"Горняки" долго не раскачивались, забив быстрый мяч. Это Сикан на ближней головой эффектно подсек мяч под дальнюю штангу после углового Вакулы.

А на 24-й они поменялись ролями. Сикан обыграл защитника на входе в штрафную и выложил под удар Вакуле, а тот качнул еще одного соперника, перебросил под левую и эффектно и точно пробил верхом – 2:0.

До перерыва "Шахтер" забил еще дважды. Сначала ветеран Кривцов технично пробил низом в одно касание после подачи с угла поля. А потом он длинным пасом нашел на правом фланге Кащука, который прострелил в район вратарского, где Сикан мастерски развернулся и пробил кипера.

После столь насыщенной первой половины второй тайм стал полигоном для экспериментов. Появились и свежие исполнители. В частности, вместо Пятова в воротах появился Шевченко. А главное событие произошло в середине 40-минутки, когда на поле вышел Траоре.

Буркинийский форвард сыграл за "Шахтер" впервые с минувшей осени. Африканец получил тяжелую травму на старте Лиги чемпионов и пропустил весь сезон 2021/22. Он вместе с хорватом Джурасеком – единственные легионеры в составе "горняков" на новый сезон.

Спокойный темп во втором тайме привел к резкому падению уровня опасности у ворот обеих команд. И все же "Шахтер" заработал пенальти на 80-й за фол против Джурасека. К отметке подошел Траоре и "паненкой" установил окончательный результат.

Стартовый состав "Шахтера": Пятов, Бондарь, Кривцов, Чоботенко, Корниенко, Фарина, Джурасек, Очеретько, Кащук, Вакула, Сикан

К слову, украинская Премьер-лига объявила транслятора футбольного первенства на следующие три сезона.

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