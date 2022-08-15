"Шахтар" поступився "Аль-Фатеху" в матчі основних складів команд

Контрольний поєдинок

"Шахтар" – "Аль-Фатех" – 1:3

Голи: Мудрик, 29 – Куева, 37 (пенальті), Аль-Харбі, 80, Валера, 80+2

Умовно основа "гірників" розпочала з аравійцями на рівних. На полі було багато боротьби, та донеччани зуміли організувати гольову атаку на 29-й хвилині. Це Тотовицький класним пасом із центра поля вивів Мудрика на ворота, а той обіграв кіпера і відправив м'яч у сітку.

Відігрався "Аль-Фатех" перед перервою (матч знову складався з двох таймів по 40 хвилин). Наваф прорвався у штрафний майданчик із лівого флангу, де його завалив Михайліченко. До позначки підійшов Куева й впевнено розвів м'яч і Трубіна по різних кутах.

У другій половині побільшало необов'язкових втрат від "гірників". Але команди створювали небагато небезпеки та, здавалося, змирилися з нічийним підсумком. Та у фінальні хвилини аравійці забили двічі, скориставшись кричущими помилками оборони "Шахтаря".

Спершу Аль-Харбі головою пробив із меж воротарського майданчика після навісу з кутового, а воротар "гірників" незграбно пропустив м'яч. А далі український гранд у простій ситуації втратив м'яч у центрі поля і був покараний контратакою із голом перуанця Валери на десерт.

Стартовий склад "Шахтаря": Трубін – Конопля, Козік, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Судаков – Топалов, Бондаренко, Мудрик – Тотовицький