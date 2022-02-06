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"Шахтер" улетел на вторые тренировочные сборы: Коноплянка за бортом и возвращение звезд

Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" отправился на тренировочный сбор в Турцию. Там "горняки" проведут четыре спарринга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный твиттер клуба.

Тренерский штаб вице-чемпиона Украины взял на сборы 29 игроков.

Снова не прлетел с "Шахтером" Евгений Коноплянка. Вингер занимается поисками нового клуба. Зато вернулись в обойму Сергей Кривцов и Манор Соломон. Они восстановились после травм.

На втором тренировочном сборе "горняки" сыграют четыре контрольных поединка. Соперниками команды Роберто Де Дзерби станут карагандинский "Шахтер", "Мариуполь", "Астана" и "Рига".

К слову, ранее киевское "Динамо" сыграло вничью с "Левски" на сборах в турецком Белеке.

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