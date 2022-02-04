ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Динамо" не справилось с болгарским грандом на сборах

Новина українською →
Турция, Пятница 04 февраля 2022 18:18
"Динамо" не справилось с болгарским грандом на сборах Фото: Виталий Буяльский (ФК"Динамо")
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" разошлось миром с болгарским "Левски" в контрольном поединке. На гол чемпиона Украины в первом тайме софийцы ответили после перерыва.

Подробнее о спарринге – в отчете РБК-Украина.

"Динамо" реализовало фактически первый по-настоящему опасный момент. Комбинация с участием Сидорчука и Кендзеры завершилась прострелом в штрафную, где Виталий Буяльский пробил в противоход киперу.

На старте второй половины киевляне могли удвоить преимущество. Это Цыганков прорвался флангом и выполнил передачу в штрафную зону. Но там Ванат не смог пробить в ворота.

Имел момент и Де Пена. Но под удар уругвайца вовремя бросился защитник. Упустил свою возможность также Кулач, которого вывел на ударную позицию Цыганков.

В конце концов, реализацией похвастался "Левски". На 76-й минуте Димитар Костадинов перехватил мяч в центре поля, продвинулся к штрафной "Динамо" и классно пробил в угол ворот Бойко.

Контрольный поединок

"Динамо" – "Левски" – 1:1

Голы: Буяльский, 32 – Костадинов, 76

Состав "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак –Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Витинью, Антюх – Шкурин

2-й тайм: Бойко – Тымчик, Бурда, Боль, Караваев – Бражко, Шапаренко (Беседин, 80), Де Пена, Витиньо (Кулач, 67), Цыганков – Ванат

Напомним, что ранее "Динамо" перестреляло сербские "Чукарички" (3:2), уступая в два мяча после первого тайма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США