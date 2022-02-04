"Динамо" не справилось с болгарским грандом на сборах
Киевское "Динамо" разошлось миром с болгарским "Левски" в контрольном поединке. На гол чемпиона Украины в первом тайме софийцы ответили после перерыва.
Подробнее о спарринге – в отчете РБК-Украина.
"Динамо" реализовало фактически первый по-настоящему опасный момент. Комбинация с участием Сидорчука и Кендзеры завершилась прострелом в штрафную, где Виталий Буяльский пробил в противоход киперу.
На старте второй половины киевляне могли удвоить преимущество. Это Цыганков прорвался флангом и выполнил передачу в штрафную зону. Но там Ванат не смог пробить в ворота.
Имел момент и Де Пена. Но под удар уругвайца вовремя бросился защитник. Упустил свою возможность также Кулач, которого вывел на ударную позицию Цыганков.
В конце концов, реализацией похвастался "Левски". На 76-й минуте Димитар Костадинов перехватил мяч в центре поля, продвинулся к штрафной "Динамо" и классно пробил в угол ворот Бойко.
Контрольный поединок
"Динамо" – "Левски" – 1:1
Голы: Буяльский, 32 – Костадинов, 76
Состав "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак –Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Витинью, Антюх – Шкурин
2-й тайм: Бойко – Тымчик, Бурда, Боль, Караваев – Бражко, Шапаренко (Беседин, 80), Де Пена, Витиньо (Кулач, 67), Цыганков – Ванат
Напомним, что ранее "Динамо" перестреляло сербские "Чукарички" (3:2), уступая в два мяча после первого тайма.