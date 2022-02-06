RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Шахтар" полетів на другі тренувальні збори: Коноплянка за бортом і повернення зірок

Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" вирушив на тренувальний збір до Туреччини. Там "гірники" проведуть чотири спаринги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер клубу.

Тренерський штаб віце-чемпіона України взяв на збори 29 гравців.

Знову не полетів із "Шахтарем" Євген Коноплянка. Вінгер займається пошуками нового клубу. Натомість повернулися в обойму Сергій Кривцов і Манор Соломон. Вони відновилися після травм.

На другому тренувальному зборі "гірники" зіграють чотири контрольні поєдинки. Суперниками команди Роберто Де Дзербі стануть карагандинський "Шахтар", "Маріуполь", "Астана" та "Рига".

До слова, раніше київське "Динамо" зіграло внічию з "Левскі" на зборах у турецькому Белеку.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарФутбол