"Шахтар" полетів на другі тренувальні збори: Коноплянка за бортом і повернення зірок

Тренерський штаб віце-чемпіона України взяв на збори 29 гравців.

Знову не полетів із "Шахтарем" Євген Коноплянка. Вінгер займається пошуками нового клубу. Натомість повернулися в обойму Сергій Кривцов і Манор Соломон. Вони відновилися після травм.

На другому тренувальному зборі "гірники" зіграють чотири контрольні поєдинки. Суперниками команди Роберто Де Дзербі стануть карагандинський "Шахтар", "Маріуполь", "Астана" та "Рига".