"Шахтер" улетел на вторые тренировочные сборы: Коноплянка за бортом и возвращение звезд
Фото: Николай Матвиенко (twitter.com/FCShakhtar_ru)
Донецкий "Шахтер" отправился на тренировочный сбор в Турцию. Там "горняки" проведут четыре спарринга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный твиттер клуба.
Тренерский штаб вице-чемпиона Украины взял на сборы 29 игроков.
Снова не прлетел с "Шахтером" Евгений Коноплянка. Вингер занимается поисками нового клуба. Зато вернулись в обойму Сергей Кривцов и Манор Соломон. Они восстановились после травм.
На втором тренировочном сборе "горняки" сыграют четыре контрольных поединка. Соперниками команды Роберто Де Дзерби станут карагандинский "Шахтер", "Мариуполь", "Астана" и "Рига".
К слову, ранее киевское "Динамо" сыграло вничью с "Левски" на сборах в турецком Белеке.